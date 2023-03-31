السادة: سنواكب التطور الحضاري الذي تشهده قطر في كافة المجالات وسنصل بالمشهد التشكيلي للعالمية



حصد الفنان القطري يوسف السادة أغلبية الأصوات خلال عملية التصويت علي اختيار رئيس للجمعية القطرية للفنون التشكيلية.



وانتخب الفنان يوسف السادة رئيسا لمجلس إدارة الجمعية القطرية للفنون التشكيلية للدورة القادمة والتي تمتد لـ 4 أعوام قادمة إثر انعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية القطرية للفنون التشكيلية، لانتخاب مجلس إدارتها أمس الأول، وضم مجلس الإدارة نخبة من فناني وفنانات قطر وفازت الفنانة نوال سعيد الكواري نائبا للرئيس، والفنانة الشيخة حمده آل ثاني أمين السر، والفنان حسن الحداد أمينا للصندوق، والفنانة موضي حمد الهاجري عضو مجلس الإدارة، والفنانة فاطمة راشد المناعي عضو مجلس الإدارة، والفنانة العنود عبدالله الكواري عضو مجلس الإدارة.



وعلى إثر فوزه في الانتخابات توجه الفنان يوسف السادة بعبارات الشكر لزملائه الفنانين والفنانات على هذه الثقة والدعم المعنوي، وقال إن هذا التكليف تشريف لحمل رسالة الفن القطري والدفع به لآفاق أرحب من خلال النهوض بالمشهد التشكيلي القطري ولمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات.وسوف نقوم بالتطورات الحضارية للوصول بالتشكيل القطري للعالمية.



ويتمتع الفنان يوسف السادة بالعديد من سنوات الخبرة الواقعية في مجال الفنون، وله إنجازات مشهودة في مجال التشكيل من خلال إقامة المعارض والملتقيات التشكيلية العربية وله العديد من الأعمال والمعارض المميزة في سجل تاريخ التشكيل القطري.