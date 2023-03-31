

القاهرة ـ ناهد إمام



طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محلات تجارية وورشا حرفية ومخابز ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات بـ 5 مدن جديدة شملت: حدائق أكتوبر ـ المنيا الجديدة ـ العاصمة الإدارية الجديدة ـ بدر ـ بورسعيد الجديدة «سلام»، بجلسات المزاد العلني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالمدن الجديدة وتوفير فرص العمل.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر م.محمد مصطفى، بحسب بيان للوزارة امس، انه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 13م2 و33م2 بمختلف مناطق المدينة، و18 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين 13م2 و27م2 بالسويقة والمنطقة الأولى والمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الأحد الموافق 28/5/2023، والاثنين الموافق 29/5/2023.



بدوره، قال رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة م.خالد عبدالعزيز إنه تم طرح 15 محلا تجاريا بمساحات تتراوح بين (26م2 و35 م2) أسفل عمارات مشروع تطوير مدينة العمال بمنطقة أبو هلال بحي جنوب بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 14/5/2023.



من جهته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر م.عمار مندور، إنه تم طرح مخبز بمنطقة 155 عمارة «إسكان اجتماعي» بالامتداد الشرقي بمساحة 395م2 مبنى بمشتملاته + سور، ومخبز بالدور الأرضي بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة 217.5م2 بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17/5/2023.



في السياق، قال رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة م.شريف الشربيني إنه تم طرح محل تجاري بمساحة 1400م2 بالدور الأرضي التجاري بالعمارة رقم 59 بالمجاورة D1 بالحي السكني الثالث R3 بالإسكان المختلط بنشاط هايبر ماركت بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.



بدوره، قال رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة «سلام» م.مجدي علي حسين، إنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 20م2 و40م2 بالأسواق التجارية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 34م2 و90م2 بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023، بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.