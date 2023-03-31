أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية م.محمد عبدالكريم التنسيق بين الهيئة ومحافظة الفيوم، لوضع استراتيجية للتصنيع، وتطوير الصناعات القائمة على الزراعة والثروات المعدنية المتوافرة بالمحافظة لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وذلك استغلالا للميزة النسبية للمحافظة مثل قربها من السوق الرئيسي للقاهرة الكبرى ومحاور التنمية واللوجستيات.



جاء ذلك خلال تسليم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحافظ الفيوم د.أحمد الأنصاري، عقود الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية الجاهزة وعددها 113 وحدة إلى 60 مستثمرا بالمجمعين الجديدين الخرساني والمعدني بالفيوم الجديدة.



وقال عبدالكريم إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال توفير وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين، وخلق محاور تنموية جديدة خاصة في صعيد مصر وتوجيهات وزير التجارة والصناعة م.أحمد سمير لسرعة إتاحة المجمعات الصناعية.



وأضاف أن تسليم وحدات مجمعي الفيوم يأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإقامة 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة، ما يوفر ما يقرب من 5 آلاف وحدة صناعية جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أرقى المستويات الإنشائية والبيئية.



وأشار إلى أن الفيوم محافظة متميزة وواعدة صناعيا متوقعا نجاحا كبيرا للمجمعين كمحور تنموي صناعي جديد بالمحافظة في ظل الدعم الكبير من المحافظ، فضلا عن امتلاك الفيوم للموارد والمقومات الاستثمارية، وكونها بمنزلة الامتداد الطبيعي للقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى قربها من المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها بشرق الفيوم، والتي ستضم شركات عالمية يمكن لمشروعات المجمع مستقبلا التكامل معها وتكون بمنزلة قاعدة مغذية لها، متوقعا نجاحا كبيرا للمنطقة الصناعية بالفيوم لتضاهي أبرز المناطق الصناعية في مصر كالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبدر.



كما أكد أن الهيئة لن تتأخر عن تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الوحدات وحل أية معوقات تحول دون الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل العمالة في ظل تيسيرات غير مسبوقة أقرتها الهيئة، مشيدا بتضافر جهود الهيئة والمحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنجاح مشروع المجمعات ومساندة المستثمرين.



ولفت إلى أن الوحدات المخصصة بمجمعي الفيوم والمقامين على مساحة إجمالية 52 فدانا تم طرحها بنظامي التمليك والإيجار كاملة المرافق والتجهيزات تستهدف الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والقوى وصناعة الغزل والنسيج، حيث تم تسليم 42 مصنعا بالمجمع المعدني، و71 وحدة بالمجمع الخرساني.



وأشار إلى أن المجمع تتوافر به كافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات، من مبان إدارية ومعرض منتجات وبنك ومنافذ بيع، لافتا إلى حرص هيئة التنمية الصناعية على توفير كافة التيسيرات والمساندة لأصحاب الوحدات وتيسير استخراج كافة التراخيص اللازمة، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة للمشروع والمساندة التسويقية والتسهيلات التمويلية للماكينات من خلال جهاز تنمية المشروعات والبنوك.