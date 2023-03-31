

يستأنف برشلونة حملة الصراع على لقب الدوري الإسباني بمواجهة خارج أرضه أمام إلتشي مساء غد السبت في المرحلة السابعة والعشرين.



ويتصدر النادي الكاتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، قبل 12 جولة من نهاية الموسم، ويتطلع برشلونة للخروج فائزا من ملعب إلتشي للاقتراب خطوة جديدة من اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة مواسم.



يأمل والد نجم برشلونة أنسو فاتي رحيل ابنه عن صفوف الفريق الكاتالوني، على عكس رغبة اللاعب الذي يخطط للبقاء.



ويشعر بوري فاتي، والد اللاعب الذي يعمل أيضا مديرا لأعماله بجانب وكيله خورخي مينديز، بالغضب من عدم مشاركة ابنه أساسيا في الفريق، ويعتقد أن الجناح الشاب يستحق المزيد من الدقائق في فريق المدرب تشافي هرنانديز.



وقال بوري فاتي لصحيفة (كوب) الإسبانية: «إذا كان الأمر بيدي فسوف آخذه إلى فريق آخر، لكن أنسو يريد البقاء في برشلونة». وتحدث بوري عن نجله قائلا «إنه لا يريد الانضمام إلى ناد آخر، لكني أريد أن أراه ينجح. بصفتي والده، فإنني أشعر بالغضب». ويتذيل إلتشي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، حيث فاز مرتين فقط وتعادل سبع مرات مقابل تعرضه لـ17 هزيمة.



وتنطلق الجولة اليوم (الجمعة) بمباراة ريال مايوركا مع أوساسونا، فيما يلتقي السبت جيرونا مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع خيتافي، وقادش مع اشبيلية.