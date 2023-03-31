محمد دشيش



أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية محافظة الأحمدي بتنفيذ جولة ميدانية ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للمحافظة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية المحافظة م.خالد الفضلي أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة المهبولة، المنقف، الفحيحيل قد أسفرت عن تحرير 16 مخالفة للباعة الجائلين واتخاذ الهيئة العامة للقوى العاملة إجراءاتها وتحرير المخالفات لهم.



وأشار إلى تواصل المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.