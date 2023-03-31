استقبل ديوان الدعيج المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث تبادل الحضور من المهنئين ورواد الديوان المباركة والتهاني بقدوم شهر رمضان الكريم، داعين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على الجميع وأن يحفظ الكويت قيادة وشعبا ويديم عليها نعمتي الأمن والأمان.