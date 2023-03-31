twitter facebook whatsapp viber telegram email ديوان الدعيج استقبل المهنئين بالشهر الكريم الجمعة 2023/3/31 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2020 A+ A- استمع مهنئون باركوا بقدوم الشهر الفضيل (ريليش كومار)عبدالوهاب النقي مع الحضورد.يعقوب الرفاعي يبارك للمستشار محمد الدعيج بالشهر الكريممهلهل المضف مع المهنئين في ديوان الدعيجالمستشار محمد الدعيج مع بعض المهنئينترحيب بالضيوفمن الحضور في ديوان الدعيججمع من المهنئين برمضان في ديوان الدعيججانب من الحضور في ديوان الدعيج استقبل ديوان الدعيج المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث تبادل الحضور من المهنئين ورواد الديوان المباركة والتهاني بقدوم شهر رمضان الكريم، داعين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على الجميع وأن يحفظ الكويت قيادة وشعبا ويديم عليها نعمتي الأمن والأمان.