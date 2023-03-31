شهدت أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف افتتاح دورة جديدة من معرض «أوت لت» الذي تقيمه وتنظمه شركة أرض المعارض الدولية بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية وعالمية في صالة رقم 5 ويستمر حتى 10 ابريل المقبل.



وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم: ان فعاليات المعرض تتضمن عروضا تشمل بيع تشكيلة واسعة من المنتجات المخزنة في مخازن الشركات، إضافة الى العطور والملابس والنظارات والساعات وأدوات ومستحضرات التجميل والاكسسوارات من الماركات العالمية المعروفة.



وأوضحت الدهيم أهمية المعرض خاصة مع قرب حلول عيد الفطر حيث تزداد أنشطة الأفراد بعمليات الشراء لاقتناء الملابس الجديدة، مؤكدة أن المعرض يعد فرصة للجميع لما له من عروض وخصومات كبيرة تصل إلى 70% من ملابس للنساء والرجال والاكسسوارات والحقائب والأحذية.



وأشارت إلى أن زيادة عدد الشركات في دورة المعرض الجديدة دلالة على أهمية الحدث للأفراد سواء المواطنون أو المقيمون وسط حماس وتشجيع من كبرى الشركات المحلية ووكلاء كبرى الماركات العالمية للمشاركة تحت سقف واحد والتنافس في تقديم أفضل المنتجات والأسعار التي تناسب جميع الأذواق.



وأكدت حرص مسؤولي معرض الكويت الدولي على تقديم معارض عالية الجودة وتزويد العارضين بمنصة فعالة بمعايير عالية لتمكين الشركات المشاركة من الوصول الى غايتهم وتحقيق أهدافهم مع تلبية الاحتياجات الرئيسية للجماهير.