بأجواء الفرح، استقبلت الخيمة الماسية لفندق سانت ريجيس الشهر الفضيل ليضفي البهجة على لقاءات الأهل والأصدقاء والسرور على جمعة الأحباء، حيث ازداد وهج تألق الخيمة الرمضانية بحضور روادها وفرحتهم بطابعها الفريد وألوانها الزاهية وخدمات الضيافة المميزة والتقاليد العربية الأصيلة، حيث يبدع فريق العمل من كبار الطهاة والحائزين جوائز عالمية في فندق سانت ريجيس الكويت بتقديم كل ما لذ وطاب لموائد الإفطار والغبقة والسحور وقوائم الطعام التي تحاكي جميع الأذواق من أنواع متعددة من الحساء وأصناف المازة الباردة والساخنة، إلى جانب ركني السلطة والسوشي والأطباق الرئيسية التي تتنوع خلال أيام الشهر الكريم من البوفيه العامر بأطايب الطعام ومحطات الطهي الحي المخصصة والمتنوعة بأصناف من الشاورما والمعجنـــات والاطبـــاق الايطالية كالباستا والبيتزا، اضافة الى المأكولات العربية والكويتية التقليدية بالشهر الكريم مع مجموعة واسعة من المأكولات البحرية وأجود انواع الربيان المحضر امامكم.



ولمحـبـــي الحلـــوى سيجدون الكثير للاستمتاع به في بوفيه الحلويات، والذي يتضمن تشكيلة من الحلويات العربية التي تحضر امام الضيوف كالقطايف، اضافة الى المشروبات الرمضانية التقليدية كالجلاب والتمر هندي والعرق سوس.



ولمحبي قضاء اوقات مميزة على الغبقة والسحور تستقبلكم الخيمة الماسية أو الجلسات الخارجية على المسبح من الساعة 10 مساء حتى ساعة متأخرة لتقدم افضل الخيارات وأشهر المأكولات الرمضانية مع انغام العزف الشرقي على العود الذي يجعل هذه الايام المميزة أكثر ألفة تجمع من خلالها الاهل والاصدقاء.