

يوجه الشيخ د.عثمان الخميس رسالة الى كل من يقود سيارة، فيقول: اقول لإخواني وأخواتي وابنائي وبناتي خاصة الذين يقودون السيارات نحتاج الى آداب في القيادة، فأسمع كثيرا من الناس يتحدثون عمن تجاوز في القيادة وخاصة اذا كان الناس واقفين في دورهم صافين سياراتهم ثم يفاجأون بأحدهم يأتي من الجانب الآخر ويدخل بين السيارات ليتجاوزها وهذا لا يجوز ابدا، وبغض النظر عن انها مخالفة مرورية الا ان القيادة آداب واخلاق، فلا يصح ابدا ان اتعدى على دور آخر، فهل ترضى ان يأخذ احد دورك ويتعداك؟



ولو كان هناك ظرف طارئ يحدث مرة في السنة او كل ثلاثة اشهر ولكن ليس كل يوم، فاتق الله عز وجل وتأدب في قيادتك حتى لا يدعو الناس عليك ويسبوك ويلعنوك، فالطريق ليس لك وحدك ويجب احترام الأنظمة والالتزام بها، وبالآداب الاسلامية والأخلاق الرفيعة التي حث عليها الاسلام وامر بها بعدم الاساءة في الطريق بأي شكل من الاشكال، ومنها تجاوز من له حق المرور، او بتشغيل الاغاني بصوت عال دون مراعاة للآخرين من الانزعاج من هذا السلوك.



بالاضافة الى إلقاء القمامة والقاذورات والاطعمة الزائدة عن الحاجة في الطريق مما يؤدي الى ايذاء المارة، فيعتبر كل ذلك من الأذى الذي نبذه وكرهه الاسلام.