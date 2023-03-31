

(ومن يتوكل على الله فهو حسبه).



التوكل على الله أيها الحبيب معناه الاعتماد بالقلب على الله وحده لأنه سبحانه خالق كل شيء، فلا ضار ولا نافع الا الله.



أيسرك ان يكفيك الله كل ما أهمك؟ لا تترك أخي الغالي واجبا مهما كان ولا تأت معصية مهما كانت صغيرة او كبيرة ولا تخش في ذلك تغير الزمان بل توكل على الله فهو كافيك.



فإذا اعتقدت ايها العبد ذلك ووطنت قلبك عليه وأدمت ذكره وكان اعتمادك على الله في امور الرزق والسلامة من المضار واجتنبت اللجوء الى المعصية لاسيما عند الضيق فأبشر بالخير، فالله كافيك.



فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا (اي تخرج في اول النهار وليس في بطونها أكل) وتروح بطانا (أي وترجع إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها)».



فخذها قاعدة في حياتك أن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه.