



شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تعاملات الربع الأول من العام الحالي على تراجع جماعي للمؤشرات والمتغيرات على حد سواء، وذلك لتضافر عدة أسباب ألقت بظلالها السلبية على مجريات التداول في أغلب الجلسات خاصة في الشهر الجاري.



ومن أهم الأسباب التي جنحت بسوق الأسهم الكويتي للتراجع خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2023، انعكاس التداعيات السلبية لأزمة البنوك الأميركية التي طلت برأسها خلال مارس الجاري ونتج عنها إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر، الأمر الذي انعكس على أداء الأسواق العالمية ومنها أسواق منطقة الخليج بشكل سلبي وأدى إلى تراجعات لافتة.



ومن الأسباب ايضا تراجع اسعار النفط بالسوق العالمي جراء المخاوف الناجمة عن أزمة البنوك الأميركية، حيث هوى سعر برميل النفط الكويتي لأقل من 80 دولارا للبرميل وهو أقل من سعر التعادل بالموازنة التقديرية، وتتأثر بورصات الخليج عادة بانخفاض اسعار النفط بالسوق العالمي.



وسبق هذه الأزمة تعرض بورصة الكويت لعمليات تصحيح بدأت في يناير الماضي من خلال عمليات بيع تركزت حول الأسهم القيادية بشكل خاص، وزادت هذه العمليات خلال فبراير لتشمل الأسهم المتوسطة والصغيرة التي كان أكثر نشاطا خلال فبراير الماضي.



وجاءت عمليات التصحيح بعد ارتفاعات لافتة في إطار عمليات بيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب سعرية تزامنا مع فترة الكشف عن النتائج المالية المصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة.



وعلى إثر ذلك، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% بخسارة 1.6 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 45.12 مليار دينار انخفاضا من 46.72 مليار دينار في نهاية العام الماضي.



كما انخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 38%، بمحصلة اجمالية بلغت 2.6 مليار دينار بمتوسط يومي 43 مليون دينار، وذلك مقارنة بسيولة 4.2 مليارات دينار خلال تعاملات الربع الأول من العام الماضي، وكانت اغلب السيولة من نصيب الأسهم البنكية خاصة بيت التمويل الكويتي (بيتك).



وتراجعت كذلك أحجام التداول بنهاية الـ 3 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 50%، بكميات 8.4 مليارات سهم مقابل 16.9 مليارا في تعاملات الربع الأول من العام الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الربع الأول على تراجع في أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.6% بتراجع 294 نقطة ليصل إلى 7821 نقطة من 8115 نقطة نهاية العام الماضي.



٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.7% بخسائر 96 نقطة ليصل إلى 5500 نقطة انخفاضا من 5596 نقطة.



٭ انخفض المؤشر العام بنسبة 3.3% بخسائر 242 نقطة ليصل إلى 7050 نقطة تراجعا من 7292 نقطة.