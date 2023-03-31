

محمود عيسى



قالت مجلة «ميد» إن شركة نفط الكويت قد اختارت شركة فرنسية متخصصة في تكنولوجيا مرافق النفط والغاز لتزويدها بتكنولوجيا متطورة في مرفقي إنتاج الغاز الجوراسي رقمي 4 و5 الجاري تشييدهما الآن من قبل المقاولين في منطقة شمال الكويت.



وذكرت المجلة أن شركة اكسينز الفرنسية ستكون مطالبة بتزويد محطتي الغاز الجوراسي رقمي 4 و5 بالتكنولوجيا الحديثة عند بدء التشغيل المقرر لهما في بداية عام 2024.



وجاء اختيار شركة نفط الكويت للشركة الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا بعد نجاحها في تزويد مشاريع نفطية أخرى في البلاد بتلك التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال وحدتا إزالة الغازات الحمضية ووحدتا استعادة الكبريت وأخيرا وحدتا ثلاثي إيثيلين جلايكول لتجفيف الغاز.



ووفقا لبيان أصدرته الشركة الفرنسية فإن الوحدات الخاصة بمحطتي الغاز هي الآن في مرحلة تصميم العملية، وسيتم تشغيل المحطتين في أوائل عام 2024، وسيكون لكل وحدة لإزالة الغازات الحمضية القدرة على معالجة 163.4 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، وإزالة الغازات الحمضية بما في ذلك كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.



الجدير بالذكر أن شركة نفط الكويت قد منحت العقد الرئيسي للمرفق الأول 4 إلى شركة سبيتكو الكويتية في ديسمبر 2021، بينما فازت شركة جيره الصينية في الشهر نفسه بعقد آخر قيمته 426 مليون دولار يخص المرفق الثاني 5.