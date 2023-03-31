

يواصل البنك الأهلي الكويتي جهوده في التوعية بمخاطر الاحتيال ونشر محتوى توعوي على قنواته الإلكترونية كافة، وذلك في إطار دعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المالية في المجتمع، وتعزيز توعية العملاء من مختلف الشرائح، والتي تستمر للعام الثالث على التوالي.



في هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي لؤي مقامس، أن توعية العملاء تشكل ركيزة أساسية في إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن البنك وجميع الجهات الرقابية لتجنب عمليات الاحتيال بمختلف أشكالها وأساليبها. وقال مقامس إن البنك يركز على التحذير من طرق الاحتيال وسرقة بيانات العملاء، داعيا إلى عدم الرد على أي اتصالات مشبوهة تنتحل صفة موظفين لدى البنك الأهلي الكويتي أو أي جهة رسمية. وأكد ضرورة عدم الضغط على الروابط غير الموثوقة، وعدم مشاركة رمز OTP مع الآخرين، والاطلاع على رسالة رمز OTP للتأكد من قيمة العملية واسم المستفيد قبل استخدام الرمز لتفادي الوقوع في اي عمليات احتيال محتملة، لافتا إلى أن البنك الأهلي الكويتي يواصل بذل الجهود كافة لمكافحة الأساليب المختلفة التي يلجأ إليها المحتالون لاختراق حسابات عملائه.



وشجع جميع عملاء البنك الأهلي الكويتي على استخدام القنوات الرقمية الآمنة، من أجل إتمام كل المعاملات المصرفية، بدلا من اللجوء إلى الشيكات، مؤكدا ضرورة إلغاء تلك التي تحتوي على أخطاء وكتابة زائدة مع ضرورة إتلاف كل الشيكات التي لم تعد صالحة للاستخدام. وأوضح مقامس أن البنك الأهلي الكويتي، ينشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وقنواته الإلكترونية كل محتوى توعوي يسلط فيه الضوء على أساليب الاحتيال المختلفة والطرق التي يستخدمها المحتالون لتنفيذ مخططاتهم وسبل الوقاية منها.



وشدد على حرص البنك الأهلي الكويتي على تحذير العملاء من كل مخاطر الاحتيال، سواء باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو حتى المكالمات الهاتفية، مبينا أنه ينشر عبر قنواته الإلكترونية مواد تشجع على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.



ودعا العملاء إلى ضرورة تسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور الانتهاء من المعاملة التي يجرونها، وتحديث برامج مكافحة الفيروسات والملفات المرتبطة بها، ويأتي ذلك في وقت طالب البنك الأهلي الكويتي جميع العملاء بتحميل البرامج من مصادر معروفة وقانونية فقط، والحفاظ على تحديث جميع أنظمة الأمان والتطبيقات وأنظمة التشغيل بشكل دائم. وتعتبر حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية الأضخم على مستوى دول المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى مواضيع توعوية غاية في الأهمية، ومن أبرزها الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال، والتوعية من مخاطر الاحتيال عن طريق الشيكات وغيرها من الوسائل، وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها.