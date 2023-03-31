

أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات نيسان في الكويت، عن وصول سيارة ألتيما 2023 إلى معارضها بالكويت، حيث خضعت النسخة الأحدث من سيارة السيدان متوسطة الحجم الرائجة لتعديل شامل في التصميم من خلال واجهتها الأمامية الجديدة ومجموعة مزايا الأمان والتقنيات الموسعة التي زودت بها قياسيا، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مدى التزام الشركة بالتطور التكنولوجي وتنمية طرازات السيدان التي توفرها لعملائها في المنطقة.



وتعد الواجهة الأمامية الجديدة أبرز السمات التي تميز نيسان ألتيما 2023، حيث تضم شبك نيسان V-Motion بتصميم رياضي محدث ويظهر عليه شعار العلامة التجارية المعاد تصميمه. وزودت الفئة الرياضية (Sport) بشعار SR ولمسات من الكروم الأسود الخاصة على الشبك الأمامي بتصميمه الفريد الذي يميزها عن الفئات الأخرى، بالإضافة إلى شعارات SR الفريدة على الإطارات المعدنية قياس 19 بوصة.



وتتميز المقصورة الداخلية في نيسان ألتيما 2023 بطابع الفخامة من حيث التصميم والمواد المستخدمة، بما فيها لمسات لوحة العدادات المعدلة في كل الفئات، وتصميم القماش الداخلي الجديد ثنائي التطريز، وتطعيمات ألياف الكربون في الطراز الرياضي. كما توفر المقصورة مستويات عالية من الراحة ومزايا الاتصال بما في ذلك شاشة مساعدة السائق المتطورة قياس 7 بوصات، وتصميم المقاعد المزودة بخاصية انعدام الجاذبية والمستوحاة من وكالة ناسا والمصنوعة من إسفنج مزدوج الكثافة، إضافة إلى المقاعد الجلدية، ومقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا بثمانية اتجاهات مختلفة.



وتشمل التحسينات التي طرأت على طراز عام 2023 إضافة شاشة ملونة عالية الدقة قياس 12.3 بوصة مع تحكم متعدد اللمس، والاتصال اللاسلكي بتطبيق «آبل كاربلاي» المتوافر قياسيا في فئتي SV وSL. كما يتوافر الاتصال اللاسلكي بتطبيق «أندرويد أوتو» لأول مرة على الإطلاق ضمن مجموعة طرازات نيسان في منطقة الشرق الأوسط وفي سيارات السيدان من الفئة D في المنطقة ومن بينها فئتا SV وSL من ألتيما 2023.



وتتوافر نيسان ألتيما 2023 بخيارين من المحركات: محرك بأربع اسطوانات توربو متغير الضغط VC-Turbo سعة 2.0 لتر ومحرك حقن مباشر بأربع اسطوانات سعة 2.5 لتر.



يتوافر محرك VC-Turbo رباعي الأسطوانات حصريا في طراز ألتيما SL بنظام الدفع الأمامي، ويولد طاقة تبلغ 248 حصانا وعزم دوران يصل إلى 380 نيوتن/ متر. وتعمل تكنولوجيا VC-Turbo التي تستخدم الحقن متعدد النقاط ونظام الحقن المباشر للوقود من نيسان، على تغيير نسبة انضغاط المحرك بسلاسة بين 8:1 (للأداء العالي) و14:1 (للكفاءة العالية)، ويستمر النظام المتطور متعدد الروابط في تعديل حركة المكابس لتغيير نسبة الضغط.



كما يتوافر في كل طرازات ألتيما محرك متطور من 4 اسطوانات سعة 2.5 لتر يولد طاقة بقوة 188 حصانا وعزم دوران يبلغ 244 نيوتن/ متر، كما زودت جميع طرازات ألتيما 2023 بنظام نقل الحركة Xtronic CVT كميزة قياسية، وتتوافر مفاتيح نقل الحركة مع وضع النقل اليدوي قياسيا في فئة Sport الرياضية وفئة SL المزودة بمحرك VC-Turbo سعة 2.0 لتر.



وتواصل ألتيما 2023 ريادتها في مجال أنظمة مساعدة السائق حيث زودت بنظام ProPILOT المتقدم من نيسان والذي يتوافر قياسيا في ألتيما SL واختياريا في فئة SV. ويستخدم النظام كاميرا وجهاز رادار أماميين، وأجهزة استشعار، ووحدة تحكم إلكترونية لمساعدة السائق على البقاء في وسط حارة السير والحفاظ على سرعة السيارة التي يحددها، وكذلك الحفاظ على مسافة محددة من المركبة الأمامية في حال تناقص سرعة السيارة، كما يمكنه إبطاء سرعة السيارة ووقفها بشكل تام أثناء أوقات الازدحام على الطرقات.



وزودت جميع فئات نيسان ألتيما SV وSL 2023 بدرع السلامة 360 كميزة قياسية، والذي يتضمن تقنيات مراقبة وتدخل من الجهات الأمامية والجانبية والخلفية لضمان السلامة.