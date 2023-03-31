استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك مساء امس الأول، في قصر الضيافة بمدينة الأحمدي، وسط حضور رسمي وشعبي لافت للشيوخ والمحافظين والنواب ورؤساء وأعضاء السلك الديبلوماسي والمختارين وكبار مسؤولي القطاع النفطي، وعدد كبير من قيادات ومنتسبي أجهزة الدولة الرسمية والأهلية والتطوعية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأهالي وجاليات المقيمين والزوار من داخل المحافظة وعلى امتداد الكويت.



وحرص عدد كبير من المواطنين والمواطنات على الحضور وتقديم التهاني والتبريكات لمحافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ومنتسبي المحافظة، متمنين دوام الازدهار لكويتنا الحبيبة، في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.