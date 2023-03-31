

استقبل ديوان أبوالغنايم المهنئين بالشهر الكريم، حيث تبادل الحضور من الشيوخ والشخصيات والسفراء والمواطنين الذين توافدوا على الديوان التهاني والمباركة بشهر رمضان.



وبعد الترحيب بالجميع توجه كليب أبوالغنايم ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي والمقيمين على أرضها وللأمتين العربية والإسلامية، داعيا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.