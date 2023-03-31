

ما أبرز الأطعمة الصحية وماذا تعالج من أمراض؟



كشفت خبيرة التغذية سارة مورتون عن مواد غذائية ومشروبات تتوافر في المطابخ يمكن أن تقدم لنا علاجات منزلية، وأبرزها:



- السردين لكسر العظام: يمكن لهذه السمكة الصغيرة أن تساعد عظامنا على الشفاء بسرعة. ويحتوي السردين على بعض من أعلى كميات، لأي سمكة، من أوميغا 3 التي ثبت أنها تقلل من مخاطر الكسر. كما أنها مليئة بفيتامين D والكالسيوم، وكلاهما مثالي لقوة العظام.



- البيض لترقق الشعر: إذا كانت خصلات شعرك تبدو أرق قليلا هذه الأيام، يمكن إيجاد حل في البيض. إنه غني بالبروتينات والفيتامينات، لذلك عندما يتم فرك البيض نيئا مباشرة على جذور الشعر، فإنه يمكن أن يغذي البصيلات بجودتها، ما يشجع على نمو أقوى.



- البطاطا الحلوة لتشنج الساق: لا يوجد شيء أسوأ من الاستيقاظ في منتصف الليل مع تقلصات عضلية مؤلمة، لكن تناول البطاطا الحلوة يمكن أن يمنع حدوث ذلك كثيرا.



زيت الزيتون لآلام الظهر: لنكون أكثر تحديدا، زيت الزيتون البكر الممتاز هو الأكثر فعالية في معالجة آلام الظهر. ويحتوي الضغط المبكر على مركبات تعمل كمسكن طبيعي للألم. وقد ثبت أن زيت الزيتون يقلل الالتهاب في العمود الفقري بينما يساعد أيضا في وظيفة المفصل.



- القهوة للصداع: قد يكون كوب من القهوة علاجا رائعا للصداع. ويحتوي الكافيين على خصائص تضيق الأوعية الدموية وبالتالي تساعد في تقليل التورم والألم الذي يحدث في الدماغ عندما نصاب بالصداع.



- خبز الثوم لالتهاب الحلق: يعد الثوم «طعاما خارقا» لسبب ما. إنه مليء بالخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على التئام جميع الأنواع، بما في ذلك أعراض التهاب الحلق.



- الكرنب الأجعد للجروح: إذا وجدت نفسك تنزف بغزارة جراء خدش صغير، فمن المحتمل أنك لم تأكل الكرنب الأجعد، أو كما يسمى القنبيط السائب الأوراق. ويحتوي النبات ذو اللون الأخضر المورق على كميات هائلة من فيتامين K.



- التفاح والموز لمشاكل الأمعاء: يمكن للموز غير الناضج أن يقاوم الإسهال بفضل النشا المقاوم الذي يمر عبر الأمعاء الدقيقة غير مهضوم ويغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء الغليظة.



- الحليب لالتهاب الملتحمة: يعد الحليب مثاليا للمساعدة في مكافحة عدوى العين السيئة هذه بفضل وفرة فيتامين A، وهو مضاد للالتهابات ثبت أنه يساعد في صحة العين والرؤية.

المصدر: «ذي صن»