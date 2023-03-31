

يعقوب العوضي



فاز الكويت على القادسية بنتيجة 3-2 في المباراة التي دارت بينهما على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة، وبذلك ارتفع رصيد «الأبيض» إلى 4 نقاط، بينما ارتفع رصيد «الأصفر» إلى 6 نقاط.



وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في القسم الثاني من المربع الذهبي في 8 أبريل المقبل، فيما سيلعب الكويت مباراته المقبلة أمام كاظمة غدا السبت على الصالة نفسها في 9 مساء ولا يحمل «البرتقالي» في رصيده أي نقاط ويحتل المركز الرابع. وتعتبر مواجهة الكويت فرصته الأولى لتحقيق نقطتين في مشواره لصعود منصات التتويج والمنافسة على اللقب خاصة بعد خسارته من القادسية في افتتاح المربع الذهبي بنتيجة 3-0.