

يعقوب العوضي



حافظ القرين على آماله بالبقاء في دوري أضواء كرة اليد بتحقيق فوز صعب على اليرموك 24-23 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة الـ 17 وقبل الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة اليد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط احتل بها المركز التاسع وقبل الأخير، بينما تراجع اليرموك إلى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.



وينص نظام البطولة على هبوط صاحب المركز الأخير، فيما يلعب صاحب المركز التاسع مباراة فاصلة مع وصيف دوري الدرجة الأولى ويتأهل منها الفائز إلى الدوري الممتاز.



وفي مباراة أخرى، فاز كاظمة أيضا بصعوبة على برقان وبنتيجة 36-35 ليرفع رصيده إلى 16 نقطة احتل بها المركز السادس، فيما تراجع برقان للمركز السابع برصيد 15 نقطة.



هذا، وسيلتقي القرين اليوم مع السالمية في 9:30 مساء في مؤجلة الجولة الـ 16 بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويملك «السماوي» 17 نقطة يحتل المركز الرابع وتحمل المباراة أهمية كبرى له حيث يتطلع لتحقيق المركز الثالث، فيما يسعى القرين لتثبيت أقدامه في مركزه الحالي والابتعاد عن المركز الأخير، فيما تقام غدا السبت مباراتان ضمن الجولة الـ 18 والأخيرة من البطولة على الصالة نفسها، إذ يلتقي اليرموك مع السالمية في 9 مساء بينما يواجه الصليبخات برصيد 17 نقطة ويحتل المركز الخامس مع كاظمة في 11 مساء.