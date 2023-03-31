

ناصر العنزي



تعود المنافسة من جديد اليوم بين فرق دوري زين الممتاز بعد توقف بسبب التوقف الدولي (فيفا دي) بعدما قسمت الفرق إلى مجموعتين، حيث تتنافس المجموعة الأولي وتضم الستة الكبار على لقب الدوري، في حين تبحث فرق المجموعة الثانية وتضم 4 فرق عن البقاء في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط للدرجة الأولى.



وتشهد منافسات اليوم الجولة الأولي للمجموعة الثانية، حيث يلتقي الساحل بـ 14 نقطة مع الجهراء بـ 23 نقطة على ملعب نادي الشباب في 9:30 مساء، فيما يستضيف النصر برصيد 21 نقطة على ملعبه جاره التضامن بـ 16 نقطة في التوقيت نفسه، حيث تسعى الفرق الأربعة لتعزيز نقاطهما ومقاعدها من أجل البقاء في الدوري الممتاز.



وتنطلق مساء غد السبت منافسات المجموعة الأولي، حيث يلتقي الكويت المتصدر بـ 35 نقطة على ملعبه بكيفان مع السالمية بـ 23 نقطة في 9:30 مساء، فيما يواجه كاظمة برصيد 29 نقطة الفحيحيل بـ 24 نقطة على ستاد الصداقة والسلام في التوقيت ذاته، على أن تختتم الجولة بـ «ديربي الغريمين» بين القادسية والعربي على ملعب محمد الحمد مساء الأحد.



ويسعى «الأبيض» غدا للمحافظة على صدارته التي تمسك بها طويلا، وقد أكمل عدته بقيادة مدربه علي عاشور من أجل مواجهة اليوم لتوسيع الفارق بين أقرب منافسيه، وهو بلا شك الأقرب لتحقيق اللقب عطفا على ما قدمه خلال مشوار الدوري، لكن الأمر يحتاج منه الى المحافظة على نقاطه وتعزيزها، أما «السماوي» فقد نجح في البقاء ضمن دوري الكبار باللحظات الأخيرة بعد تعادل قاتل مع الكويت 2-2 في الجولة الأخيرة من تصنيف الفرق وأمله صعب في المنافسة لكنه باق.



وفي مباراة كاظمة والفحيحيل ستكون الكفة متساوية بينهما بعدما قدم الفحيحيل مستويات متقدمة مكنته من البقاء في «الممتاز» واللعب مع الكبار بالقسم الثالث، في حين أن «البرتقالي» بات مؤهلا للمنافسة على اللقب بعدما حافظ على المركز الثاني خلف الكويت المتصدر لكنه يحتاج إلى جهد وتركيز أكبر لتفادي سقوط النقاط منه.