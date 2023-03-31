آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة 15 مايو المقبل



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الاشغال العامة تجري ممارسة لتطبيق نظام الجودة الأيزو «ISO14001، ISO17025، ISO9001» طبقا لشروط ومواصفات.



وأن آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة سيكون 15 مايو المقبل، فيما تكون مدة تنفيذ العقد 365 يوما ابتداء من تاريخ أمر البدء بمباشرة الأعمال.



هذا وسوف يعقد اجتماع تمهيدي للراغبين في الاشتراك في الممارسة للرد على استفساراتهم في مقر المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة في منطقة صبحان يوم 9 مايو.



في السياق نفسه، تكون هذه الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات ويشترط فيمن يتقدم بعطاء ان يكون كويتيا فردا كان او شركة ومقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى جهاز المناقصات.