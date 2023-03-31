اعترف الحرس الثوري الايراني بمقتل ضابط كبير في غارة اسرائيلية استهدفت جنوب دمشق فجر أمس للمرة الثانية خلال 24 ساعة والسادسة خلال شهر.



وقالت العلاقات العامة لـ«الحرس الثوري» في بيان إن أحد من يصفهم بمستشاري وضباط الحرس الثوري يدعى ميلاد حيدري، قتل في الهجوم الإسرائيلي على محيط مدينة دمشق، ووعد البيان بالرد على «هذه الجريمة» حسب وصفه.



وأدان البيان ما قال إنه «صمت وتقاعس المحافل الدولية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة».



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله ان الاحتلال الاسرائيلي، نفذ «عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق».



وأردف المصدر أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيل وأسقطت عددا منها، مشيرا إلى أن الهجوم أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.



ولم تحدد وسائل الإعلام الرسمية مكان الاستهداف بدقة، إلا أن أصوات الانفجارات سمعت بقوة في العاصمة دمشق واستمرت لنحو نصف ساعة، إذ قال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، إن المدينة تهتز على وقع انفجارات مدوية تسمع في كل مكان.



وصعدت إسرائيل بشكل لافت غاراتها على مواقع سورية ايرانية وسورية عسكرية، إذ نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الخميس، غارات استهدفت مواقع في منطقة كفرسوسة داخل العاصمة السورية دمشق، سبقها قصف مطار حلب الدولي مرتين خلال مارس، واستهداف لنقاط عسكرية في ريفي حماة وطرطوس.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الحكومة الإسرائيلية اتخذت سياسة التصعيد في الأراضي السورية، وهناك تكثيف للغارات إسرائيلية، حيث يعتبر قصف فجر الجمعة هو السادس خلال شهر مارس وحده، وأكد انه نجم عنه تدمير مستودع للأسلحة والذخائر لإيران أو حز ب الله اللبناني في جنوب غرب دمشق، على بعد بضع كيلومترات من المتحلق الجنوبي، الذي مسرحا للقصف قبل ذلك بيوم.