

ضربت عاصفة هوائية شديدة البرودة الأراضي السورية بدرجات متفاوتة، تزامنت مع تحذيرات مراكز الأرصاد الجوية السورية من احتمال تعرض البلاد لمنخفض جوي ثان في الأيام المقبلة.



وقال الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» في منشور عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، إن كتلة هوائية قطبية مترافقة مع رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة بلغت ذروتها أمس.



وحث الدفاع المدني اللاجئين والنازحين في مخيمات الشمال، على ضرورة تثبيت الخيام بشكل جيد وعدم إشعال النار في محيطها، والابتعاد عن الأبنية المتصدعة من جراء الزلزال، والتأكد من تثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل متين، وتدفئة الأطفال وكبار السن قدر المستطاع، وتفقد الحالة الفنية للسيارات، وتخفيف السرعة خلال القيادة على الطرقات.



وكانت العاصفة الهوائية القطبية المنشأ بدأت يوم الأربعاء الماضي، وألحقت أضرارا كبيرة بممتلكات السكان ومخيمات النازحين.



وتضرر من العاصفة نحو 32 ألف شخص نصفهم من الأطفال، وفقد 3.864 نازحا المأوى في مناطق شمالي سورية، بحسب إحصائية نشرها فريق «منسقو استجابة سوريا».



وحذر الفريق من تفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة على النازحين مع استمرار الأوضاع الجوية غير المستقرة وورود معلومات عن منخفض جوي جديد خلال الأيام المقبلة.