

القاهرة - خديجة حمودة



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة لشقيقه الشيخ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات، معربا عن خالص التمنيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.



ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للفتة الأخوية الكريمة من الرئيس السيسي، معربا عن خالص تمنيات الإمارات، قيادة وشعبا، بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.



إلى ذلك، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.



كما تضمن القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والأزهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.