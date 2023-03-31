القاهرة - ناهد إمام



قال د.محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواء من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.



وأضاف الوزير، في بيان، أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيا لتصل إلى ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ ٥٨٦.٧ مليار جنيه ارتفاعا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٥.٩% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي ٤٤.٤%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ٢.١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ٤١.٢% ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣١% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي في مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية.



ولفت إلى استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصري، وتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعالة بهذين القطاعين الحيويين، من أجل الاستمرار في التنمية البشرية.



وأوضح أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بمبلغ ٤٨.٦ مليار جنيه لتصل إلى ٣٠٥.٢ مليارات جنيه بمعدل نمو ١٩%، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ ١٣.٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١.٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤%.



ولفت إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرا، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيها للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ، بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.