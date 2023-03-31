استقبل مطار سفنكس الدولي اليوم الجمعة 155 سائحا على متن أولى طائرات شركة كوندور الألمانية DE 042 (FRA) القادمة من فرانكفورت التي من المقرر أن يتم تسييرها مرتين أسبوعيا.



وكانت الشركة المصرية للمطارات قد احتفلت مع شركة كوندور الألمانية ووكيلها المصري مجموعة ايمكو للسياحة والفنادق بإطلاق خط مباشر جديد بين مطار سفنكس الدولي ومطار فرانكفورت، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية والسياحية للمطار الذي حقق نجاحا ملحوظا في وقت قياسي، حيث إن المطار قد تم إنشاؤه لخدمة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير والمنطقة السياحية بالجيزة.