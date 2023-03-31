تبنت روسيا الجمعة استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية تقدم الولايات المتحدة والغرب على أنهما مصدر «تهديدات وجودية» لموسكو في أجواء الخلافات المتصاعدة المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.



وقال الرئيس فلاديمير بوتين مبررا تبني هذه الخطة الجديدة إن «الاضطرابات على الساحة الدولية» تجبر روسيا على «تكييف وثائق التخطيط الاستراتيجي الخاصة بها». وأكد وزير الخارجية سيرغي لاڤروڤ «الطبيعة الوجودية للتهديدات... الناتجة عن تصرفات الدول المعادية»، متهماً الولايات المتحدة وحلفائها بشن «حرب هجينة» ضد موسكو.



وقالت وسائل اعلام روسية ان الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما بالمفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية.



واعتبرت الوثيقة أن «الولايات المتحدة الأميركية المحرك الرئيسي والمصدر الأساسي للسياسة المعادية لروسيا وأكبر تهديد يواجه العالم وتطور البشرية».



وقالت ان موسكو «سوف تستخدم الجيش لصد ومنع أي هجوم مسلح ضدها أو ضد أي من حلفائها. وستتعامل روسيا مع الدول الأخرى بالمثل».



أعلنت عن اهتمامها «بتعزيز العلاقات والتنسيق بشكل شامل مع مراكز القوة العالمية الصديقة: الصين والهند».



وترى الوثيقة المشروع الرائد بالنسبة لروسيا في القرن الحادي والعشرين هو تحويل أوراسيا إلى مساحة متكاملة يعمها السلام والاستقرار والازدهار.



وتعرّف روسيا نفسها بأنها معقل العالم الروسي ومهد إحدى الحضارات الأصيلة التي تحافظ على التوازن العالمي.



وأطلقت الوثيقة مصطلحا جديدا هو «الروسوفوبيا» أو «رهاب الروس» وتعهدت بمحاربته في مختلف المجالات من أولويات السياسة الإنسانية لروسيا في الخارج.



ووضعت الوثيقة القضاء على «أساسيات الهيمنة» من جانب الولايات المتحدة والدول الأخرى غير الصديقة في الشؤون الدولية، على رأس اولويات روسيا.



وأعلنت انها تسعى جاهدة إلى تشكيل نظام عالمي يوفّر أمنا موثوقا به ويضمن تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع، على حد قولها.