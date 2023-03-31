عبدالعزيز الفضلي



دعا الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية اسامة السلطان المناطق التعليمية للبدء في اعداد الميزانية التقديرية لأعداد الطلبة والفصول للعام الدراسي المقبل 2023 / 2024.



جاء ذلك في نشرة اصدرها الوكيل السلطان وتلقت «الأنباء» نسخة منها حيث قال فيها:



في إطار الاستعدادات للعام الدراسي 2024/2023 وحرصا على إعداد الميزانية التقديرية وبيان حاجة الوزارة من الكوادر التعليمية للعام الدراسي 2024/2023.



يرجى التكرم بالإيعاز لجهة الاختصاص نحو البدء في إعداد ميزانية الطلبة والفصول التقديرية للعام الدراسي 2024/2023 آملين أن تشمل الميزانية بيان السعة المكانية المتاحة من الفصول الدراسية في كل مدرسة وراجيـن أن يصل المطلوب مباشرة إلى قسم المتابعة الفنية في إدارة التنسيق.