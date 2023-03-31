يحيى حميدان

تفوق الجهراء على الساحل 2-1 مساء اليوم الجمعة على ستاد نادي الشباب في الجولة الأولى من دور الأربعة لتحديد الفرق الباقية والهابطة من دوري "زين" الممتاز لكرة القدم.

ورفع "أبناء القصر الأحمر" رصيدهم إلى 26 نقطة في المركز السابع بالترتيب العام، وبقي "أبناء أبوحليفة" على رصيدهم السابق بـ 14 نقطة في المركز العاشر الأخير.

الشوط الأول جاء بأفضلية واضحة للجهراء، حيث سيطر على الكرة وبادر أكثر للهجوم ولكن بلا خطورة واضحة على مرمى حارس الساحل عبدالرحمن المجدلي، فيما كان "أبناء أبو حليفة" أخطر في تهديد مرمى المنافس وكانت البداية من نواف ثامر بتسديدة قوية ضربت كرته العارضة العلوية لمرمى حارس الجهراء بدر الصعنون (5)، والثانية من ثامر بعدما نفذ ركلة ركنية حاول مهاجم الفريق الجهراوي الغاني أبودو اساكا ابعادها، الا أنه كان محظوظا بعدما مرت الكرة بجانب مرمى فريقه (20).

ووضع البرازيلي رودريغو يوري فريقه الجهراء بالمقدمة بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم هاشم الإبراهيم بعد عرقلة الحارس المجدلي لمهاجم "أبناء القصر الأحمر" معاذ الاصيمع (36).

وفي الشوط الثاني، عادل البديل راشد فراج النتيجة لمصلحة الساحل من ركلة جزاء نفذها بنجاح بعد عرقلة مدافع الجهراء، البوسني اينيس سيبوفيتش، للعماني حمد الحبسي (49).

وأعاد يوري التفوق للجهراء من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل جميل على يسار حارس الساحل المجدلي (65).

ولم يتغير الحال بعد ذلك من الجانبين، لتنتهي المباراة بفوز الجهراء على الساحل 2-1.

وأنذر الحكم الإبراهيم كلا من الحارس عبدالرحمن المجدلي ومحمد العلي وحمد الحبسي والتونسي حمزة بن عبده من الساحل، ومحمد باجية من الجهراء.