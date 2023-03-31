عبدالعزيز جاسم

حافظ النصر على مركزه الثامن بعد فوزه المستحق على التضامن بهدفين دون رد سجلهما نجم العنابي محمد دحام الذي عزز صدارته لهدافي الدوري برصيد 14 هدفاً.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة الـ24 ، فيما بقي أبناء الفروانية على رصيدهم السابق بـ16 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتمكن النصر من افتتاح التسجيل عن طريق دحام الذي سجل الهدف بطريقة مميزة بعد تمريرة متقنة من سلمان بورمية ليسددها هداف الدوري بطريقة مخادعة عانقت شباك الحارس سعود القناعي (38).

ولم يتغير الحال بالشوط الثاني وبقي على وضعه بأداء عادي دون ردة فعل من التضامن ليعاقبهم النصر بهدف ثان عن طريق دحام بعد خطأ في الخروج من الحارس القناعي لتصل الكرة إلى أنس العوضات التي مررها لدحام الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالمرمى(87).