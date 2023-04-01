أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ان هناك العديد من الاحداث الفلكية خلال شهر ابريل أبرزها اكتمال البدر في منتصف شهر رمضان الموافق يوم الخميس 6 ابريل إضافة الى أن أول أيام شهر شوال للعام 1444 ه سيوافق يوم الجمعة 21 ابريل.

وقال المشرف العام على المتاحف في المركز خالد الجمعان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، ان هناك احداثا فلكية أخرى يمكن رؤيتها بالعين المجردة في هذا الشهر مثل زخات شهب (القيثاريات) التي تعد احدى أقدم زخات الشهب المعروفة والتي رصدت منذ اكثر من 2500 عام وهي من اقدم زخات الشهب المسجلة تاريخيا.

وبين الجمعان انها تنشط في الفترة من 16 الى 25 أبريل ومصدرها البقايا الغبارية من المذنب تاتشر ويمكن رؤيتها بالقرب من ألمع نجم في مجموعة (القيثارة) وهو نجم (النسر الواقع) خامس ألمع نجم في سماء الليل في اتجاه الأفق الشمالي الشرقي بمعدل يصل إلى 18 شهابا في الساعة في ظروف رصد مثالية.

وأشار الى أن كوكب الزهرة سيكون ألمع كوكب في السماء خلال هذا الشهر أيضا ويظهر نجما لامعا في اتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة بلمعان يصل الى (القدر الرابع) بالإضافة الى رؤية كل من كوكب المريخ وكوكب عطارد.

وأوضح انه في يوم الخميس الموافق 20 ابريل سيقع كسوف للشمس لا يرى في الكويت وسيرى في جنوب المحيط الهندي وأجزاء من غرب أستراليا وجنوب إندونيسيا.

وأكد ان متحف الفضاء يحرص على التطرق لجميع تلك الاحداث خلال لقائه الشهري (ديوانية الفلكيين) للتعرف على اخر مستجدات علم الفضاء والفلك في سماء الكويت.