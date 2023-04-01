كشفت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تعرض ثلاثة من عمال المقاول لحروق باردة أثناء عملية تحميل غاز البروبان برصيف التحميل في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

‎وفي بيان لها، قالت شركة البترول الوطنية إنه قد تم نقل العمال المصابين إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج، حيث غادر اثنان منهم المستشفى في وقت لاحق بعد تلقيهما الإسعافات الأولية، في حين يواصل الثالث تلقي العلاج وحالته مستقرة.

‎وأشارت "البترول الوطنية" إلى أنها ستقوم بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث لمنع تكرارها مستقبلا بحسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.