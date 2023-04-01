أسامة أبو السعود

أعلن عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ورئيس لجنة الشكاوى، أحمد العتيبي، بأن النقابة تلقّت خلال الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى والتظلمات الفردية والجماعية من العاملين بالشركة بكافة مواقعها سواء العمليات المشتركة أو المكتب الرئيسي والتي تعاملت معها النقابة بالشكل الرسمي وجدولتها وفقاً للإجراءات المطلوبة .

وأوضح العتيبي أن إدارة الشركة لم تتجاوب وتتفاعل في التحقيق مع تلك الشكاوى باحترافية ومهنية مما أدى إلى تراكمها، حتى اصبحت ككرة الثلج ،كما ساعد ذلك في تمادي بعض المسؤولين في الإدارات الوسطى باستخدام سلطاتهم في التعامل مع الموظفين باعتبار أن العامل هو الطرف الأضعف، وان شكواه لا قيمة لها ، وتعمد إهدار حقوق العمال وظلمهم في المفاضلات والترقيات والتقاييم السنوية وحجب مستحقاتهم ، والتهديد بفصل بعضهم من وظائفهم .

وأضاف أن ذلك أدى إلى خلق مناخ وبيئة عمل غير مناسبة نظرا لانعدام الثقة واتساع الفجوة بين الإدارة العليا والعاملين التي لا ترى الحقائق كما هي، مما أثّر وبشكل مباشر على استقرار العمال وأمنهم الوظيفي وعلى أداء الشركة ومنظومة العمل وإنتاجيتها .

وأوضح العتيبي بأن النقابة ما زالت محافظة على مبدأ التعاون مع إدارة الشركة وفق الطرق القانونية والودية للمطالبة بحقوق العاملين التي تقدموا بها من خلال شكواهم طبقا للحق المقرر لها بالمادة ( 99 ) و ( 124 ) من قانون العمل في القطاع الاهلي ، وباعتبارها تمثّل جميع العمال في الشكاوى الفردية والجماعية ، وتراعي مصالحهم بما يحقق للعامل العمل في جو يسوده المهنيئة والعدالة ، وبما يمكن العامل من تحقيق ذاته وتوفير الظروف المناسبة للقيام بالعمل بما من شأنه أن يحقق الاستقرار في علاقات العمل وجواً من القبول والارتياح لتطبيق القواعد التي يتم التوصل إليها عن طريق الاتفاقات الجماعية.

وطالب أحمد العتيبي في ختام تصريحاته إدارة الشركة بسرعة التجاوب والالتزام بمعالجة جميع الشكاوى الفردية والجماعية التي تقدمت بها النقابة والاستجابة لها وبذل قصارى جهدها لحلها حتى يشعر العمال بالاهتمام والاحترام وتقليل الغضب الذي يمكن أن يتفاقم إذا لم يتم التعامل مع شكواهم بطريقة مناسبة .