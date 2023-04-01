ألاء خليفه

أعلن الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د. فايز الظفيري، بشأن طالبة جامعة الكويت التي تعرضت لحادث سقوط من سلم الدور الأول في الحرم الجامعي في الشويخ: "بداية نحمد الله على سلامة طالبتِنا .. ونطمئن جميع منتسبي الجامعة أن حالة الطالبة الصحية مستقرة وفي تحسن ولله الحمد.

وتقوم إدارة الجامعة بمتابعة حالة الطالبة الصحية عن كثب والتنسيق الحثيث مع وزارة الصحة لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

كما ستقوم إدارة الجامعة بإجراء تحقيق نحو ملابسات السقوط للوقوف على أسبابه.

متمنين لها الشفاء العاجل وراجين عودتها السريعة لجامعتها ودراستها وجميع أساتذتها وزملائها".