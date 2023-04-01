بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح وحرمه الشيخة ريما الصباح، مساء الخميس 30 مارس الماضي، في قاعة صباح الأحمد الكبرى بديوان عام وزارة الخارجية رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين لدى دولة الكويت بحضور نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي ومساعدي الوزير والسفراء وكبار المسؤولين بالوزارة.

وقد نقل وزير الخارجية للحضور تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء واعتزازهم بالروابط العميقة التي تجمع دولة الكويت بكافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة في دولة الكويت وتمنياتهم بأن تعاد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

وفي ختام المناسبة تقدم وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح وحرمه الشيخة ريما الصباح ببالغ الشكر والعرفان لكافة الحضور والمباركين بالشهر الفضيل.