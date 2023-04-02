

في رده على سؤال م.علياء الفارسي الخاص بالاستفسار عن أنواع الحاويات الخاصة ببلدية الكويت ومواصفاتها والمواقع التي توضع بها هذه الحاويات، قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إن هناك 5 أنواع، موضحا نوعها وحجمها ومواصفاتها الفنية ومواقع وضعها كما يلي: 1 ـ حاوية جمع ونقل النفايات سعة 120 ليترا، ومواصفاتها: جديدة وحديثة الصنع وباللون العالمي من المصنع، مصنعة من مادة البولي إثيلين عالية الكثافة، مطابقة لمعايير الجودة ISO9001، مطابقة للمعايير الأوروبية En840-1-5-6، ومزودة بعجلات شديدة التحمل (من البلاستيك أو المطاط غير القابل للنفخ) وان تكون قابلة للاستبدال بسهولة، وعن موقعها، قال إنها لاستخدام عمال الكنس اليدوي.



2 ـ حاوية سعة 240 ليترا، ومواصفاتها: جديدة وحديثة الصنع وباللون العالمي من المصنع، مصنعة من مادة البولي إيثيلين عالية الكثافة، مطابقة لمعايير الجودة ISO9001، مطابقة للمعايير الأوروبية En840-1-5-6، ومزودة بعجلات شديدة التحمل وأن تكون قابلة للاستبدال بسهولة، وعن موقع وضعها: لكل وحدة سكنية ولكل شاليه يتم وضعها أمام المنازل والشاليهات وما شابهها.



3 ـ حاوية معدنية سعة 1100 ليتر، ومواصفاتها: جديدة وحديثة الصنع، مصنوعة من الحديد المجلفن ومزودة بغطاء مسطح من البلاستيك، مطابقة للمعايير الأوروبية EN840-2-5-6 EN1461، مطابقة لمعايير الجودة ISO9001، يجب أن يكون جميع اللحام الداخلي بخط متواصل، يجب أن تكون جميع الزوايا الداخلية دائرية، أن تكون مزودة بفتحة تصريف من الأسفل قابلة للفتح والإغلاق، مزودة بعجلات شديدة التحمل وأن تكون قابلة للاستبدال بسهولة ويجب أن تكون مزودة بقفل على العجلتين الأماميتين، واللون (ألوان الطبيعة، زهور، أشجار، مناظر طبيعية، ألوان قوس قزح، أشكال هندسية) وعلى أن يتم اعتماد اللون والشكل من ممثل البلدية. ولكل جهة وبناية يتم وضعها خارج أسوار الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام الحكومية والأهلية وصالات الأفراح والمباني الحكومية المستأجرة من قبل الدولة والأندية الرياضية وما شابهها وكل 200 متر في مناطق الشاليهات، ويتم وضعها للأسواق العامة وأسواق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك التي تديرها وتشرف عليها بلدية الكويت وما شابهها، وكذلك المباني الاستثمارية وما شابهها.



4 ـ حاوية معدنية سعة 5م3، ومواصفاتها: جديدة وحديثة الصنع، معدنية سعتها 5م3، واللون (ألوان الطبيعة، زهور، أشجار، مناظر طبيعية، ألوان قوس قزح، أشكال هندسية) وعلى أن يتم اعتماد اللون والشكل من ممثل البلدية. وفيما يتعلق بأماكن وضعها، أوضح أنه يتم وضعها خارج أسوار حظائر الماشية والهجن وإسطبلات الخيل والحيازات الزراعية وما شابهها.



5 ـ حاوية معدنية سعة 12م3، ومواصفاتها: جديدة وحديثة الصنع، معدنية لا تقل سعتها عن 12م3، واللون (ألوان الطبيعة، زهور، أشجار، مناظر طبيعية، ألوان قوس قزح، أشكال هندسية) وعلى أن يتم اعتماد اللون والشكل من ممثل البلدية. وبالنسبة لمواقع وضعها: يتم وضعها في كل منطقة من مناطق العقد، بحيث لا تقل عن حاويتين لتفريغ نفايات الكناسات.