ثامر السليم



أقام أبناء آل بن بدر الاستاذ والقلاف غبقة رمضانية مساء الخميس الماضي بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والدينية وبمشاركة مهنئين من مختلف أطياف المجتمع وبعض السفراء المعتمدين لدى الكويت. وعلى هامش الغبقة، قال عدد من أبناء آل بن بدر إن المجتمع الكويتي جبل على مثل هذه العادات والتقاليد منذ الأزل، لما لها من قيمة اجتماعية عالية وتوطيد للعلاقات وأواصر المحبة بين أبناء الشعب الواحد من خلال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل، أعاده الله على الأمة الإسلامية قاطبة بكل خير وبركات، لافتين إلى أن أبناء آل بن بدر حرصوا على استقبال المهنئين في شهر رمضان المبارك كعادتهم السنوية ولقاء الأحباء والأهل والأصحاب، سائلين المولى عز وجل أن يمن على بلادنا الكويت وسائر بلاد المسلمين بالأمن والأمان، وأن يمتع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد بموفور الصحة والعافية.