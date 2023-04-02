صان الإسلام المرأة من الفتن ومنعها من الخروج متبرجة ومتزينة، وكذلك التطيب، لما في ذلك من إثارة الفتنة في خروجها سواء للعمل او دخول الاسواق والاماكن المختلطة.



فعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية». رواه احمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع.



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة». رواه مسلم.



عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود، رضي الله عنها وعن زوجها، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» رواه مسلم.



فإذا كان خروج المرأة للصلاة في المسجد متطيبة لا يجوز ومحرم، فمن باب اولى خروجها لغير المسجد متطيبة ايضا محرم.



ويجوز للمرأة التطيب لزوجها وفي بيتها وكذلك عند محارمها فلا بأس بذلك، وعلى المرأة المسلمة ان تلتزم شرع الله تعالى وتكون متبعة للكتاب والسنة، والحذر من الوقوع في المحرمات، وعلى الأزواج وأولياء الامور من الآباء والأمهات تعليم النساء والفتيات اهمية التزام شرع الله، وعدم الخروج متطيبات ومتعطرات.