

حذرت شريعتنا الإسلامية من الغش بمفهومه الواسع فهو ليس في البيع والشراء فقط، بل هو اشمل من ذلك وأعم من نية أو قول فهو غش، قال صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» وهذا معناه تبرؤ من الغاش وتنكر للخائن، فالغش من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي وفظائع الخطايا، يدل على خبث النفس وظلمة القلب وسواد الفؤاد، وأعظم انواع الغش ان يغش الإنسان نفسه فلا يصدق لها في النصيحة ولا يقيمها على الدين، قال تعالى: (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) والغش في البيوع والمعاملات ميدانه واسع ومجاله فسيح تزل فيه الأقدام وتكثر فيه الآثام، إن الغش كبيرة من الكبائر ومحرم أشد التحريم، موجب لمقت الله، جالب لسخطه، سبب في عقوبته إنه اكل للمال بالباطل وإنبات للجسم من الحرام، وأيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به.



وهناك الغش في المدارس بإعطاء الطالب ما لا يستحق، بجمع اسوأ الصفات وأقبح المعاصي، فهو يجمع بين الكذب والبهتان والزور والمكر والخداع والنصب وخيانة الأمة وعدم الرضا بقدر الله فهو ظلمات بعضها فوق بعض.