

يوجه الشيخ د.عثمان الخميس رسالة لكل من يتعامل مع عمال المطاعم فيقول لهم:



من نعمة الله عزّ وجلّ على هذه البلاد ولله الحمد والمنة الرخاء والسعة والراحة، ومما يؤسفني ويزعجني ويزعج الناس ايضا اسلوب التعامل مع العمال، سواء كانوا في المطاعم او الدكاكين او الخباز او العمال الذين يعملون في الجمعيات او الاسواق المركزية او توصيل الطلبات وغيرهم.



فنرى من يتعامل معهم بترفع وكبر واستعلاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر وقال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل: إن الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس» فلا يجوز للإنسان احتقار الفقراء والله رزقنا ببعض المال والخير، ولابد ان نعاملهم معاملة حسنة والإحسان إليهم وأن نبتسم في وجوههم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تبسمك في وجه أخيك صدقة» وأن نرفق بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الأقوياء بالضعفاء قال صلى الله عليه وسلم «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وقال صلى الله عليه وسلم: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله».



وقد جاء أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرى أن له فضلا على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» وقال الله عزّ وجلّ (وقولوا للناس حسنا)، فأحسنوا معاملتكم مع هؤلاء العمال.