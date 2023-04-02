(الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون - البقرة: 156 - 157).



الدنيا دار امتحان يا عزيزي، لقد جعل الله هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فالله يبتلي العباد ويحب الصابرين ويبشرهم بالجنة. والمؤمن يبتلى بأنواع وصور من البلاء والمصائب، تارة يفقد حبيبه وتارة يخسر مالا عظيما وتارة لا يوفق في أبواب الدنيا، ومع ذلك قد يبتلى بكثرة العيال ويركبه هم وغم لأجل القيام على مصالحهم، وفي المقابل قد يحرم الولد فيتجرع مرارة الحرمان.



اعلم، أرشدك الله لطاعته، أنه اذا نزل بك البلاء والمصائب فعليك تذكر قول الله عز وجل (إنا لله وإنا إليه راجعون) لنيل ما وعد به سبحانه من حسن الثواب، وجعل للصابرين من الصلاة عليهم والرحمة وتحقيق سبيل الهدى، وليكن لسان حالنا إذا حلت بنا المصائب ان نقول (إنا لله وإنا إليه راجعون). جبر الله مصيبتك وأحسن عقباك، وجعل لك خلفا صالحا ترضاه.