بيروت: أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن أي مرشح من محور الممانعة، مهما كان اسمه او هويته هو الفراغ بحد ذاته، مشددا على أن من يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي، «يعملن عندو»، فمن غير المسموح من الآن وصاعدا أن نسمع بحوادث انتحار او هجرة او «يندفن شعب هوي وعايش» بسبب القهر واليأس وكثرة الظلم والفساد.



هذه المواقف أطلقها جعجع باحتفال ذكرى شهداء مدينة زحلة الذي تحييه منسقية «القوات اللبنانية»، واستهل جعجع كلمته بالقول: «ع زحلة ما بيفوتوا زحلة النجم الما بينطال» هذا ما حصل في نيسان 1981 وهذا ما سيحصل دائما. يتغير اسم المعتدي والمحتل ولكن «زحلة تبقى زحلة».



وإذ شدد على أن «أهل زحلة ليسوا مكسر عصا لعصابات وقطاع طرقات يخطفون ويسلبون مواطنين خلال تنقلاتهم اليومية»، أكد جعجع ان «المطلوب من الدولة تحمل مسؤولياتها ووضع حد نهائي لهذه الاعتداءات، لأن «الزحالنة» لديهم الكرامة والعنفوان و «مش كل مرة بتسلم الجرة».



ولفت إلى ان «هذه التركيبة السلطوية تختبئ خلف شعار «التعايش الوطني والوحدة الوطنية»، إلا انها في الحقيقة لم تدع اللبناني يتعايش سوى مع الفقر والعوز والسلاح غير الشرعي، كما انها لم توحد اللبنانيين مع بعضهم البعض إلا على الذل والقهر والمعاناة».



وأردف: «في هذه المناسبة نطمئن كل من أوصلته هذه التركيبة الى ما نحن عليه لذا يجب ألا نسمح لهذه المنظومة ومن خلفها خطف أرواح جديدة، ولن نسمح بأن تفقدنا الأمل و«تركع» روح المقاومة فينا لنرضخ لهذا الوضع المزري، ونرضى بالمكتوب وبمشيئة القدر. ففي قاموسنا لا ركوع ولا رجوع، ولن نرتاح إلا عندما نعيد الكرامة والحرية للشعب اللبناني ونحقق لشهداء زحلة، حلمهم وتطلعاتهم بوطن يليق بهم».



«رئيس القوات» اعتبر ان «هذه التركيبة تشكل بيئة حاضنة مثالية «لتفقس» وتستشري فيها أكثر كل أنواع الأزمات والتحديات، مثلما نشهد في موضوع الفراغ الرئاسي، إذ يتحدثون عن حوار وتفاهم، فيما قرروا سلفا من يريدون، تبعا للطريقة التي يبغون»، متوجها الى «من يبتزنا ككل مرة، ويخيرنا بين المرشح التابع له او الفراغ»، بالقول: «روح بلط البحر» لأن أي مرشح من محور الممانعة، مهما كان اسمه او هويته هو الفراغ بحد ذاته، ولن يكون عهده إلا تتمة للجزء الأول من العهد السابق».



واستطرد: «لم تكن مشكلة العهد السابق فقط بهوية الرئيس واسمه، بقدر ما كانت في نهج دويلة محور الممانعة المناقض تماما لمفهوم الدولة ما أوصل لبنان إلى الانهيار والإفلاس و«النبذ» عربيا ودوليا، لذا طالما لم يتغير هذا النهج فأي مرشح من هذا الخط، مهما كان اسمه، سيؤدي إلى نتيجة مشابهة لتلك التي شهدناها في العهد السابق. زمن الترقيع والرمادية والتسويف قد ولى، وأي مرشح لا هوية واضحة له ويفتقر إلى المعالم السيادية والإصلاحية مرفوض، بالتالي كل مرشح ترقيع «بوقت ما بقى في شي بهالدولة يترقع»، غير مقبول».