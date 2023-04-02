

عقدت «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحا في العالم ـ وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» ـ شراكة مع فنادق ومنتجعات «روزوود» الرائدة عالميا لإطلاق منتجع «روزوود أمالا» الواقع في أحد أكثر البيئات البكر نقاء في العالم، منطقة البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.



ويقع «روزوود أمالا» تحديدا في الجزء الشمالي من الساحل الغربي للسعودية، والذي يعتبر موطنا مثاليا لبيئات طبيعية مزدهرة، وسيشكل هذا المنتجع جزءا من وجهة أمالا التابعة لـ «البحر الأحمر الدولية» والتي توفر ملاذا متكاملا للمتعة والاستجمام.



وتتطلع فنادق ومنتجعات «روزوود» إلى أن منتجعها الجديد «روزوود أمالا» سيستقطب العديد من الزوار الباحثين عن الاستكشاف والمغامرة، والذي يمثل أحد أحدث منتجات علامتها التجارية في الشرق الأوسط، وسيعكس المنتجع المعنى الحقيقي للاستدامة، بتجاربه الفريدة، في تجسيد لرؤية «البحر الأحمر الدولية» بأن مستقبل الضيافة متأصل في مراعاة كل من الإنسان والطبيعة.



ويحظى منتجع «روزوود أمالا» بموقع جغرافي فريد، عند نقطة التقاء البحر باليابسة، حيث يحيط به رابع أكبر حيد مرجاني في العالم من جهة، وجبال منطقة تبوك الخلابة من الجهة الأخرى.



هذا، وستتمثل فلسفة «روح المكان» الخاصة بفنادق ومنتجعات «روزوود» في جميع تفاصيل غرف وأجنحة الضيوف في «روزوود أمالا» الـ 110 المجهزة بالكامل، وفي الوحدات السكنية الـ 25 الفاخرة التي تحمل علامة «روزوود» العالمية.



وقد تم تصميم المنتجع من قبل شركة الهندسة المعمارية الشهيرة ACPV ARCHITECTS، حيث بني المفهوم التصميمي الخاص بالمنتجع على تعزيز ودمج المناظر الطبيعية الخلابة ليستمتع بها الزوار. كما حرصت الشركة عبر تصاميمها على تعزيز بيئة من الاستجمام والهدوء، تماشيا مع تطلعات «البحر الأحمر الدولية».



وستكون الاستدامة هي الركيزة الأساسية في تصميم المنتجع بالكامل، فقد وضعت وجهة «أمالا» أهدافا كبيرة نحو تحقيق مبدأ «الحياد الكربوني»، حيث سيتم تشغيل كامل الوجهة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، كما ستتم مراعاة عدم ترك أي آثار كربونية، مع العمل على تحقيق مبدأ صفر نفايات، أثناء مراحل التطوير والتشغيل.



وتوجد الكثير من مناطق العيش المهيئة للسلاحف صقرية المنقار، والسلاحف الخضراء، المهددة بالانقراض، حول شواطئ «روزوود أمالا»، ما يعني أن جميع أعمال البناء والتصميم ستهتم بالقيمة البيئية للمنطقة، وتضمن حماية كائناتها الطبيعية، فعلى سبيل المثال لن يتم تنفيذ أي عمليات إنشائية حول مناطق الأعشاش الطبيعية هناك، كما تم تصميم استراتيجيات الإضاءة بطريقة تضمن عدم تسليط أضواء ساطعة في المنطقة لتجنب إرباك وإزعاج الكائنات.



وفي هذا الصدد، قالت «سونيا تشنغ»، المديرة التنفيذية لمجموعة فنادق ومنتجعات «روزوود» إن هذه الشراكة ستخلق «مع البحر الأحمر الدولية» في منتجع «روزوود أمالا» معيارا نموذجيا عالميا للضيافة، قائما على النهج المتجدد للأجيال القادمة.



من جانبه، عبر «جون باغانو»، الرئيس التنفيذي لـ «البحر الأحمر الدولية» عن فخره بعقد هذه الشراكة مع فنادق ومنتجعات «روزوود» العلامة التجارية الشهيرة عالميا، والتي تشارك «البحر الأحمر الدولية» قيمها في حماية الإنسان والطبيعة، والإيمان بإمكانات السياحة وما يمكن لها أن تحققه من رخاء.