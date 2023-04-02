الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يختتم الفريق الكروي بنادي قطر القطري تحضيراته اليوم استعدادا لمواجهة الصفاقسي التونسي على ستاد الطيب المهيري بمدينة صفاقس في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم والتي ستقام مساء الغد.



وكانت البعثة القطراوية قد وصلت إلى تونس برئاسة الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني نائب رئيس النادي، وعقب الوصول خاض الفريق تدريبه على الملعب الفرعي لملعب المباراة «الطيب المهيري».



واختار الجهاز الفني بقيادة المغربي يوسف سفري مدرب الفريق 23 لاعبا وهم: ساطع العباسي، معتصم البسطامي، عدنان علي، الإسباني خافيير مارتينيز، المغربي بدر بانون، العراقي بشار رسن، ناصر بير، خالد محمودي، معتز البسطامي، عمر العمادي، حسام كمال، عيسى أحمد، خالد وليد، سباستيان سوريا، ساندا راؤول، علي عوض، إبراهيم ماجد، عبدالرحمن الجاسم، أحمد الخويلد، أحمد السعدي، يوسف علي، محمد سالم الربيعي، وجاسم الجلابي.



ويتطلع الفريق القطري لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، قبل خوض لقاء الإياب يوم 11 الجاري على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر.



هذا، وتستكمل مباريات الجولة الـ 18 من الدوري القطري لكرة القدم اليوم، بإقامة مباراتين، يستضيف الأهلي بملعب حمد بن خليفة نظيره فريق الشمال في 9:45 مساء، وبنفس التوقيت يحل المرخية ضيفا على الغرافة في ستاد ثاني بن جاسم، وتختتم الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع بين العربي وأم صلال على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي.