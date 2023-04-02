القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



اقتنص الزمالك فوزا مثيرا في الوقت القاتل على حساب ضيفه المريخ السوداني بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت بستاد القاهرة، وبعدها ودع الفريقان البطولة الأفريقية، حيث تقدم الزمالك بعد مرور 11 ثانية عن طريق مصطفى شلبي، ثم أضاف ناصر منسي نجم المباراة هدفا ثانيا في الدقيقة الثالثة، ورد رمضان عجب بهدف تقليص الفارق للمريخ (7) الذي انتهى به الشوط الاول، فيما انتفض المريخ بالشوط الثاني وتعادل في الدقيقة 49 عن طريق الجزولي نوح ثم سجل باولو سيرجيو الهدف الثالث (56)، ليعود بعدها نجم اللقاء ناصر منسي ليسجل هدف التعادل للزمالك (64)، وبينما تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة خطف منسي الهدف الرابع الذي حسم به الانتصار (90+3).



الى ذلك، كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور عن آخر تطورات المفاوضات مع المدير الفني الجديد لخلافة البرتغالي جيسوالدو فيريرا في قيادة الفريق الأول، موضحا انه تم اختيار المدير الفني الجديد، رافضا الكشف عن اسمه في الوقت الراهن.



واضاف انه تم الاستقرار على الجهاز المعاون له، كما تم اختيار مدير الكرة الجديد.



وفى الجولة الـ 22 من الدوري المصري فاز غزل المحلة على الاتحاد السكندري 2-0، وتعادل فاركو وأسوان من دون أهداف.