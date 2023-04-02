كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن خضوعها لمتابعة دورية لدى طبيب أمراض نفسية، وقالت إنها تظهر بثلاث شخصيات مختلفة في مسلسل «تلت التلاتة»، الأمر الذي أثر على نفسيتها، مؤكدة أن لديها طبيبا نفسيا خاصا منذ 20 عاما، وان هناك تواصلا دائما معه، للتخلص من الضغوطات التي تتعرض لها.



وعن خلافاتها مع الفنان أحمد زاهر، أكدت غادة في حوارها ببرنامج «سبوت لايت»، أنه لا توجد أي مشاكل معه، ولم يكن هناك أي خلافات بينهما في الوقت الحالي أو في الفترات الماضية، ولا تعلم سبب تصريحاته ضدها، رغم العلاقة الطيبة التي كانت تربطهما.



وتابعت: ليلى أحمد زاهر كانت مرشحة للدور في مسلسل «تلت التلاتة»، وحتى رغم الخلافات مع والدها، ليلى ستكون الفتاة المرشحة للدور، فأنا لا أربط خلافاتي الشخصية مع النجوم بأشخاص آخرين، لذا علاقاتي مع ليلى ممتازة، ولم يتم استبعادها من العمل.



وأكدت عبدالرازق أن المشاركة في الدراما الرمضانية ليست عادة، بل ما يحكمها هو وجود العمل المناسب، قائلة: «لو ربنا كرمني بحاجة كويسة بنزل شغل في رمضان، ومفيش حاجة اسمها عمود من أعمدة رمضان، ومينفعش أنزل كعبء على الناس، ليه أعمل في نفسي كدا؟».



وحول طريقة التوفيق بين مواعيد التصوير وصيام شهر رمضان، أوضحت: «لما بيكون عندي تصوير في رمضان مبصومش، لأني مبقدرش، وكمان بسبب الأدوية ومناعتي الضعيفة، والشغل ممكن يستمر يوم متواصل، لذلك لما مبيكونش عندي تصوير بصوم عادي زي كل الناس».



وأكملت: «بحاول لما برجع بيتي 4 ونصف الصبح أتفرج على التلفزيون، وزمان كنت بحب أتفرج على فوازير نيللي وشريهان، ودول من أسباب حبي للشهرة في التمثيل، مش أمثل بس، وبحب أقلد نيللي وشريهان».