

أحمد مغربي



أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية هشام أحمد الرفاعي تعميما يحدد من خلاله صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات السنوية المتراكم اثناء الخدمة بالقطاع النفطي.



وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، انه إلحاقا للتعميم رقم (10) الصادر بتاريخ 19/6/2022 بشأن اعتماد نظام صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات السنوية المتراكم (أثناء الخدمة)، والى ما جاء في البند (4) منه (مرفق1) بالنسبة لمن لم تتحقق بشأنهم الشروط والضوابط في 1/7/2022.



1 - يكون صرف البدل النقدي عن الرصيد المتراكم للاجازات السنوية (أثناء الخدمة) لمن استوفى الشروط والضوابط التالية بعد 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023.



أ - ان تكون مدة الخدمة متصلة في القطاع النفطي لا تقل عن خمس سنوات.



ب - ان يكون تقييم الأداء (الفعلي) بمستوى جيد (منخفض) وأعلى من 1/4/2022 وفي حال عدم تحقق ذلك يؤخذ بتقييم 1/4/2023.



ج - مضي سنتين من الخدمة في المؤسسة بالنسبة للموظفين المنقولين من الشركات التابعة.



د - ألا يكون لديه جزاء تأديبي ساري المفعول والأثر حتى تاريخ الصرف.



هـ - ألا يقل الرصيد بعد صرف البدل النقدي عن رصيد اجازة سنوية لسنة واحدة حسب درجة الموظف حتى نهاية السنة الميلادية 2022.



2 - التقدم بطلب الصرف اعتبارا من تاريخ 1 ابريل 2023 حتى تاريخ 30 يونيو 2023 كحد أقصى وذلك بتعبئة النموذج المرفق وارسال الاصل بعد التوقيع الى دائرة التوظيف والتعويضات (مرفق 2).



3 - يتم احتساب الرصيد المتراكم للاجازات السنوية كما في 1 يوليو أو 31 ديسمبر 2022 أيهما أقل ولا يعتد بترصيد الاجازات السنوية لعام 2023.



4 - للموظف الحق بالتمتع بإجازته السنوية عن رصيده المتبقي بعد صرف البدل النقدي واثناء الخدمة.