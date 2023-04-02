

ضمن مبادراته المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، اختتم بنك الخليج أسبوع الفعاليات الرياضية الرمضانية «GB Fit»، التي أقيمت في حديقة الشهيد، من 27 مارس الماضي إلى 1 ابريل الجاري، وسط إقبال ملحوظ من الجمهور للمشاركة فيها.



وتمكن الجمهور خلال فعاليات «GB Fit»، من ممارسة عدة تمارين وخوض منافسات رياضية، تحت إشراف مدربين متخصصين على مستوى عال من الكفاءة، فضلا عن حصول اثنين من الفائزين يوميا على جوائز قيمة.



وأعرب المشاركون في الفعاليات عن شكرهم لبنك الخليج لحرصه على إطلاق مبادرات تشجع الجمهور على ممارسة الرياضة والعمل من خلال عديد من المبادرات على تغيير أسلوب حياة الناس.



وانطلاقا من حرصه على التواصل مع الجمهور والعملاء في مختلف المناسبات، تتواصل مسابقة GB Fit الافتراضية إلى نهاية شهر رمضان على تطبيق Technogym، تعتمد المنافسة على مقاييس Technogym المتعلقة بحرق السعرات الحرارية والنشاط.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح: سعدنا بإقبال الجمهور على المشاركة في أسبوع الفعاليات الرياضية الرمضانية GB Fit ونفتخر بنجاحنا في تشجيع الناس على تبني أسلوب حياة صحي خلال شهر رمضان المبارك، بما يتوافق مع روحانيات الشهر الفضيل، وينعكس إيجابا على نمط الحياة في المجتمع طوال العام.



وأشار إلى أن تلك المبادرة تأتي ضمن العديد من مبادرات الاستدامة المجتمعية التي ينظمها ويشارك فيها بنك الخليج على مدار العام، لاسيما في شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال مجتمع بنك الخليج «GB COMMUNITY»، لتعزيز التواصل مع الجمهور، وللمحافظة على مكانة بنك الخليج باعتباره البنك الأقرب إلى المجتمع.