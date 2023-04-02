

تقدم بورشه مفهوما مبتكرا ورائدا للعرض وأدوات التحكم في سيارة كاين الجديدة، التي ستحتفل بأول ظهور لها بالعالم في ‎18 أبريل المقبل في معرض شنغهاي للسيارات في الصين‏.



وتتميز تجربة قيادة بورشه الجديدة بشاشة العرض الرقمية بالكامل وإمكانات التخصيص المتنوعة وسهولة الاستخدام والتحكم. ويركز التصميم بشكل أساسي على السائق، حيث يتم تجميع عناصر التحكم الأكثر أهمية حول عجلة القيادة، مما يوفر تجربة قيادة جديدة وأكثر متعة‏.



وتستلهم مقصورة القيادة الفاخرة الجديدة عناصر من سيارة تايكان الرياضية الكهربائية وتنقلها لأول مرة إلى سيارة بمحرك يعمل بالوقود، وتشمل هذه العناصر لوحة العدادات الرقمية بالتصميم المنحني الذي يبدو عائما في الهواء مع خيارات العرض المتغيرة، والكونسول الوسطي بتصميمها الجديد وأحدث جيل من عجلة القيادة. ونقلت بورشه ذراع نقل السرعة لعلبة التروس الأوتوماتيكية إلى يمين عجلة القيادة، مما وفر مساحة واسعة في الكونسول الوسطي من أجل وحدة التحكم الكبيرة في مكيف الهواء بتصميمها الأسود العصري. ويحظى الراكب الأمامي بمستوى جديد من التفاعل مع السيارة والسائق عبر شاشة عرض الراكب الأمامي التي تأتي كتجهيز اختياري‏.



وسيعيش السائقون والركاب تجربة ممتعة مع مقصورة القيادة الجديدة كليا في سيارة كاين الجديدة، حيث تجمع بين التركيز المعزز على السائق والعناصر التفاعلية الجديدة التي تجعل تجربة القيادة نابضة بالحياة بطريقة مبتكرة بالنسبة للراكب الأمامي أيضا. وأصبحت مجموعة العدادات الآن شاشة منحنية رقمية بالكامل قياس ‎12.6 بوصة بتصميم يبدو عائما في الهواء ولا تتطلب غطاء فوقها، ما يمنحها مظهرا عصريا أنيقا‏.



ويعد التوازن المناسب بين أدوات التحكم الرقمية والعادية من السمات الرئيسية لتجربة قيادة بورشه الجديدة، كما تجتمع أدوات التحكم المهمة في السيارة مباشرة حول عجلة القيادة. فعادة ما يكون زر تشغيل المحرك في سيارات بورشه على يسار عجلة القيادة، وأصبح ذراع نقل السرعة الآن على يمين عجلة القيادة بين مجموعة العدادات والشاشة المركزية، ما يوفر مساحة في الكونسول الوسطي من أجل لوحة التحكم الكبيرة الجديدة في مكيف الهواء مع أزرار التحكم العادية ومساحة أكبر للتخزين. وحصل ذراع التحكم في أنظمة مساعدة السائق على تصميم جديد كليا وتم وضعه مباشرة على عجلة القيادة في كاين الجديدة‏.



ويعود أصل عجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف الجديدة إلى سيارة ‎911 وقد أعيد تصميمها بالكامل مقارنة بالطراز السابق، حيث أصبحت تتميز بتصميم رياضي وعصري فائق الأناقة، وأصبح زر اختيار أوضاع القيادة العادي ‎«Normal»‎ والطرق الوعرة ‎«Offroad»‎ والرياضي ‎«Sport»‎ والرياضي بلاس ‎«Sport Plus»‎ موجود مباشرة على عجلة القيادة كتجهيز أساسي. كما يوجد الزر الجديد لاختيار الوظائف وتصميم مجموعة العدادات على عجلة القيادة مباشرة أيضا، وكذلك أزرار التحكم الخاصة بشاشة العرض على الزجاج الأمامي التي تأتي كتجهيز اختياري‏.



وتتميز لوحة التحكم في مكيف الهواء الجديدة الموجودة في الكونسول الوسطي بسطح زجاجي أنيق وبتصميم باللون الأسود، مما يضفي عليها أناقة فائقة. ويسهل التحكم في إعدادات مكيف الهواء بفضل الموضع البارز للوحة التحكم. وتم تعزيز أناقة التصميم وسهولة التحكم في وظائف السيارة بفضل الجمع بين الأزرار التي تعمل باللمس ومفاتيح مكيف الهواء العادية، بالإضافة إلى أزرار التحكم في مستوى الصوت‏.



تعتبر الشاشة المركزية عالية الدقة قياس ‎12.3 بوصة مركز تشغيل نظام بورشه للتحكم بالاتصالات، حيث يمكن للسائق تشغيل العديد من وظائف القيادة والراحة عبر هذه الشاشة، إضافة إلى وظائف الوسائط المتعددة. ومن التجهيزات الاختيارية الجديدة كليا المتوافرة لسيارة كاين شاشة الراكب الأمامي المدمجة قياس ‎10.9 بوصات، وتتيح هذه الشاشة التي تعمل باللمس للراكب الأمامي تخفيف العبء عن السائق عن طريق التحكم في بعض الوظائف بنفسه، مثل اختيار خدمات الوسائط المتعددة‏.



وتقدم بورشه مفهوم التحكم الجديد في سيارة كاين بتصميم بسيط وأنيق يعزز عرض السيارة، حيث تأتي لوحة العدادات والكونسول الوسطي والجزء العلوي من فرش الأبواب بتصميم جديد كليا. ويركز تصميم لوحة التجهيزات على المحور الأفقي، ما يعزز رحابة المقصورة. وتتميز فتحات مكيف الهواء بتصميمها الرأسي الأنيق المعتاد في سيارة كاين. وصممت بورشه جميع فتحات مكيف الهواء في مقصورة القيادة من دون قضبان للمرة الأولى‏.