

أعلنت شركة «أسيكو المجموعة» عن انتخاب د.محمد الفارس عضوا مستقلا في مجلس إدارتها، وذلك خلال انعقاد جمعيتها العمومية العادية يوم الخميس الماضي، ويأتي هذا الانتخاب ضمن استراتيجية الشركة في تبني نهج متقدم يواكب توجهاتها المستقبلية ويعزز إمكانات مجلس إدارتها، وذلك من خلال اختيار الكفاءات والكوادر المتميزة التي تساهم في الارتقاء بأداء الشركة وتدعم نموها المستدام، وصولا إلى تحقيق أهدافها الشاملة ورؤيتها المستقبلية.



وتم انتخاب الفارس من قبل المساهمين كعضو مجلس إدارة مستقل في الجمعية العمومية العادية للشركة، للخبرة الطويلة التي يتمتع بها الفارس للمساهمة مع المجلس في تحقيق الخطط الاستراتيجية التي كان قد وضعها مجلس إدارة أسيكو.



ويتمتع الفارس بسجل حافل يشمل عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، حيث تولى خلال مسيرته الطويلة أدوارا قيادية وتنفيذية بارزة، على رأسها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير التعليم العالي وعلى مدار السنوات الماضية ومن خلال تقلده أهم المناصب القيادية المختلفة كان له دور فعال في تطوير الاعمال والانجازات على مختلف الاصعدة.



تجدر الإشارة إلى أن الفارس حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، من جامعة ويسكنسن ماديسون - الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير في الاختصاص ذاته من الجامعة نفسها، إضافة إلى شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت.



وله من الخبرات المتنوعة التي تمتد الى ما يقارب 35 عاما في القطاعين المالي والاستثماري تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية وفي مجالس إدارات وزارات وهيئات ومؤسسات وكان له دور كبير في نمو أعمالها وتوسعها، ويشغل حاليا عضوية هيئة التدريس بجامعة الكويت.